Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ampel rot?

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (28. April 2022) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Stirper Straße/Landsberger Straße mit zwei Leichtverletzten und schätzungsweise 17.000 Euro Sachschaden. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Lippstadt befuhr mit zwei Jungen im Alter von 6 und 9 Jahren die Landsberger Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße. Nachdem sie zur Querung der Stirper Straße an dem Stopp-Schild angehalten hatte und nach ihren Angaben der Verkehr der Stirper Straße aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampel halten musste, fuhr sie los. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Wagen eines 26-jährigen Autofahrers aus Erwitte, der die Stirper Straße in Richtung Stirpe zuvor befuhr und an der Ampelanlage zur Landsberger Straße wartete. Nach seinen Angaben sprang die Ampel von Rot auf Grün für den Fahrzeugverkehr der Stirper Straße, wonach er losfuhr und mit der Autofahrerin kollidierte. Durch den Unfall erlitten die beiden Kinder, die sich ohne Kindersitz im Wagen der Frau befanden, einen Schock. Alle Beteiligten wurden mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Autofahrerin und der Autofahrer konnten anschließend unverletzt das Krankenhaus verlassen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell