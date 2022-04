Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrradschloss hielt stand

Soest (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagabend (28. April 2022), gegen 21.50 Uhr, wie ein Tatverdächtiger versuchte, das Schloss eines E-Bikes am Brüdertor mit einem Stein zu knacken. Nachdem er den Unbekannten ansprach, gab dieser an, dass es sein Rad wäre. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass der Zeuge die Polizei informierte, entfernte er sich in Richtung Soester Innenstadt. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen negativ. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Der Tatverdächtige wurde vom Zeugen als mutmaßlicher Nordafrikaner mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine weiße Schirmmütze, eine blaue Jacke und einen beigen Rucksack. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

