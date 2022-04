Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Aufgefahren - Drei Leichtverletzte und 12.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und ca. 12.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag (28. April 2022), gegen 11.25 Uhr, auf der Lippestraße in Lipperode. Eine 42-jährige Lippstädterin befuhr von der Bismarckstraße aus kommend auf der Lippestraße in Richtung B55. In Höhe einer Tankstelle war sie kurz durch den dortigen Fahrzeugverkehr abgelegt, sodass sie zu spät erkannte, dass die vor ihr fahrenden Autos verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie fuhr dem Wagen einer vor ihr stehenden 55-jährigen Frau aus Lippstadt von hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Wagen auf das Auto eines vor ihr stehenden 63-jährigen Lippstädters geschoben. Die 42 und 55-jährigen Autofahrerinnen wurden anschließend mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. (reh)

