POL-SO: Rüthen-Kallenhardt - Kellertür aufgehebelt

Lippstadt (ots) - Am Donnerstagmorgen (28. April 2022) befuhr eine 73-jährige Soesterin mit ihrem Wagen die Beckumer Straße in Richtung Innenstadt. Als sie gegen 10.30 Uhr nach rechts in die Udener Straße abbiegen wollte, bemerkte sie eine auf dem Geh-/Radweg der Beckumer Straße eine entgegenkommende 32-jährige Lippstädterin mit ihrem Fahrrad zu spät. Nach der folgenden Kollision fiel die Radfahrerin hin und ...

