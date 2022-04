POL-SO: Werl - Baggerfahrer touchiert Arbeiter

Bad Sassendorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (28. April 2022) wurde der Einsatzleitstelle der Polizei um 00:49 Uhr der Brand in einem Hochbeet an einem Supermarkt an der Schützenstraße gemeldet. Drei Minuten später traf bereits die erste Streifenwagenbesatzung ein, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher erfolglos versuchte, den Brand selbständig zu löschen. Zeugen, die Angaben zu dem ...

