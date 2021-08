Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/ Taschendiebstahl

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag oder -abend In der Bredde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Er oder sie durchsuchten Räume und entwendeten Bargeld und eine Spielekonsole.

Taschendiebe haben am Dienstagmorgen am Alten Rathausplatz zugegriffen. Eine 31-jährige Iserlohnerin bezahlte gegen 10.15 Uhr an der Kasse einer Drogerie und steckte ihre Geldbörse in die Gesäßtasche. Beim Herausgehen wurde sie angerempelt. Das kam ihr noch nicht verdächtig vor. Erst daheim stellte sie eine Viertelstunde später fest, dass die Geldbörse weg war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell