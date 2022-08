Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sand in den Tank geschüttet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro haben unbekannte Täter in der Birkenstraße angerichtet. Eine Anwohnerin meldete über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz, dass ihr Wohnmobil am Wochenende beschädigt wurde. Unbekannte haben demnach in den Ad-Blue-Tank des Fahrzeugs Sand geschüttet.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagvormittag, 11 Uhr. Das Wohnmobil stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 1 am Straßenrand. Hinweise auf verdächtige Personen, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

