Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl - Scheibe von Auto auf Waldparkplatz eingeschlagen

Vogtsburg im Kaiserstuhl (ots)

Vogtsburg im Kaiserstuhl - Am Donnerstag, den 23.06.2022, wurde in der Zeit von 09.45 - 11.15 Uhr, die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Der Pkw stand geparkt auf einem Waldparkplatz in Vogtsburg-Oberrotweil. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine schwarze Ledermappe mit Dokumenten des Geschädigten sowie ein Hausschlüssel entwendet. Durch die eingeschlagene Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667/9117-0) in Verbindung zu setzen. Bereits in der Zeit vom 21.-23.06.2022 kam es beim Sportplatzgelände in Breisach-Gündlingen zu einem Diebstahl aus Pkw. Hierbei war der Pkw des Geschädigten jedoch nicht verschlossen, weshalb die Täterschaft ein leichtes Spiel hatte. Entwendet wurde eine Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten und diversen persönlichen Dokumenten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell