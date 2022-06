Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Spiegelstreifer im Rebgartenweg - Zeugen gesucht!

Am Donnerstagmorgen, 23.06.2022, gegen 07:15 Uhr, haben sich im Rebgartenweg in Weil am Rhein die Spiegel zweier Fahrzeuge gestreift. Ein Beteiligter fuhr weiter und ist unbekannt. Wie der 59 Jahre alte Fahrer eines Ford-Kleinbusses anzeigte, sei ihm ein Kleintransporter auf seiner Fahrspur entgegengekommen, so es zum Streifvorgang kam. Dabei ging am Ford der Außenspiegel zu Bruch. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Fahrer des Kleintransporters flüchtete. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

