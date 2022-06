Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verlagert sich - ein Beteiligter muss ins Krankenhaus, ein zweiter kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 23.06.2022, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Lörrach. Gegen 23:15 Uhr war zunächst eine Schlägerei an der Kreuzung Weinbrenner-/Spitalstraße gemeldet worden, später im Treppenhaus eines Hauses in der Teichstraße. Die Beteiligten waren zu anderen Örtlichkeit geflüchtet, nachdem die Polizei an der ersten Örtlichkeit eingetroffen war. Der Grund der mutmaßlichen Auseinandersetzung war aufgrund der aufgeheizten Stimmung unter den Beteiligten noch nicht zu ermittelt. Ein 26 Jahre alter Mann musste wegen erlittener Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Ein 43-jähriger Mann kam in Gewahrsam, nachdem sich zwischen ihm und einem anderen Mann ein Handgemenge vor Augen der Einsatzkräfte entwickelte. Diesem wurden eine Glasscherbe und ein Taschenmesser abgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

