POL-FR: Lörrach: Kind und Jugendliche verletzen sich bei Unfall und kommen ins Krankenhaus

Mit ihrem Pedelec befuhr eine 14-jährige am Donnerstag, 23.06.2022, gegen 18.50 Uhr, die Freiburger Straße auf dem Gehweg talwärts von Rötteln kommend in Richtung Mühlestraße. Aus einem an der Straße liegenden Anwesen kam plötzlich ein 8-jähriges Kind mit seinem Spielgerät und trat auf den Gehweg. Beide stießen zusammen und verletzten sich dabei. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

