POL-FR: Lörrach: Dreister Diebstahlsversuch

Am Donnerstagmorgen, 23.06.2022, hat in Lörrach ein unbekannter Mann einen dreisten Diebstahl versucht. Gegen 09:30 Uhr war der Tatverdächtige an einen Verkaufsstand in der Tumringer Straße herangetreten und die Verkäuferin um das Wechseln von Scheingeld gebeten. Nachdem die Frau dem Ansinnen nachgekommen war, versuchte der Mann, in die Kasse zu greifen, womöglich auch zu ergreifen. Durch einen beherzten Schlag auf die Hand konnte die Verkäuferin das verhindern. Der Tatverdächtige stieg auf ein Fahrrad und fuhr über den Chesterplatz in Richtung Hebelpark davon. Er soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein, ca. 183 cm groß, schwarze Hautfarbe, auffallend dick und sprach mit osteuropäischen Akzent. Er trug eine Basecap, eine kurze Hose und ein rotes T-Shirt. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) ermittelt.

