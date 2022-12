Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmutzfinken beschädigen Spielplatz

Konken (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter hinterließen im Zeitraum von Sonntag gegen 18 Uhr bis Montag um 11 Uhr Graffiti-Schmierereien auf dem Spielplatz in der Breitwies. Auf einer Bank wurde unter anderem die Aufschrift "849" in roter Farbe aufgebracht. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet und bittet um Informationen aus der Bevölkerung unter Tel. 06381/9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.|pikus

