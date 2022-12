Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brandstiftung an Corona Teststation

Kusel (ots)

Am frühen Morgen des 25.12.2022 ist es zu einem Brand auf dem Parkplatz des Musikantenkreisels in Kusel gekommen. Aufmerksame Bürger meldeten gegen 05:45 Uhr ein Feuer in Höhe der dortigen Corona-Teststation. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Dixi-Toilette, welche sich direkt hinter dem Metallcontainer der Teststation befindet in Vollbrand stand. Das Feuer konnte durch starke Kräfte der Feuerwehr Kusel gelöscht werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist von einem vorsätzlichen Entzünden der Dixi-Toilette auszugehen. Besagte Toilette brannte komplett nieder. An dem Container der Teststation entstand lediglich leichter Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbin-dung zu setzen. |pikus

