Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Einfamilienhauses

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag kam es in Rockenhausen zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Nach ersten Ermittlungen habe sich wurde Kerzenwachs auf einer Herdplatte zum Schmelzen gebracht. Dieses habe sich dann entzündet. Die Wohnungsinhaberin versuchte noch diverse Wertsachen vor dem Feuer zu retten. Sie wurde durch die eingesetzten Einsatzkräfte am weiteren Betreten des Hauses gehindert. Sie erlitte eine Rauchgasintoxikation und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Der Schaden wird auf ca. 100.000, --EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |pirok

