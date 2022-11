Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer Unfallflucht, die im Zeitraum von Samstagvormittag bis Montagnachmittag in der Beethovenstraße begangen worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein Unbekannter im genannten Zeitraum mit seinem Fahrzeug gegen einen Audi A4, der vor der Beethovenstraße 6 abgestellt war. Ohne sich um den am Audi angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

