Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Kreisstraße 6172 zwischen Dettingen und Allensbach am Samstagabend verletzt. Der 18-jährige Zweiradfahrer war gegen 20 Uhr von Dettingen in Richtung Allensbach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Roller auf der feuchten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten, der durch Ersthelfer vor Ort versorgt wurde, anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

