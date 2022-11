POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Farbschmierereien an einem Edeka-Markt in der Leo-Wohleb-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots) - Am Dienstag in den frühen Morgenstunden ist ein junger Mann auf der Otto-Hahn-Straße Opfer eines Raubdeliktes geworden. Gegen 06:15 Uhr sprach ein unbekannte Täter den 30-Jährigen im Bereich der dortigen Diskothek an und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Ausweis und Wertgegenständen. Der junge Mann gab sein Mobiltelefon heraus, woraufhin der Unbekannte auf ihn einschlug, ehe er ...

mehr