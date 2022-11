Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Radfahrerin bei Unfall verletzt

Sulz am Neckar (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Brühlstraße/Brucktorstraße am Montagvormittag Verletzungen erlitten. Eine 57-jährige Radlerin bog von der Brühlstraße kommend nach links in die Brucktorstraße ein. Dabei stieß sie mit einem von rechts auf der Brucktorstraße kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda einer 66 Jahre alten Frau zusammen. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Auto entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell