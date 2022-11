POL-KN: (Rottweil) Vandalismus im Bereich der Suppengasse/Sprengergasse - Polizei sucht Zeugen

Sulgen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag zwei Fenster der Tennishalle im Danziger Weg beschädigt. Die Täter warfen die Scheiben der Halle mit Steinen ein und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen. Rückfragen bitte an: ...

