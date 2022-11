POL-KN: (Sulgen, Lkr. Rottweil) Fenster der Tennishalle durch Steinwürfe beschädigt

Tuttlingen (ots) - Am späten Montagabend ist es kurz vor Mitternacht an der Skateranlage "Umläufle" zu einem Angriff gegenüber einer Gruppe Heranwachsender gekommen, in deren Verlauf eine Person schwerste Kopfverletzungen erlitten hat (wir berichteten bereits). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die ...

mehr