Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht des versuchten Totschlags in der Nähe von Jarmen

Jarmen (ots)

In einem kleinen Dorf, südlich von Jarmen, kam es am gestrigen Tage zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 36-Jähriger schwer verletzt worden ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen derzeit wegen des Verdachts des versuchten Totschlages gegen einen 70-jährigen Deutschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es gegen 15 Uhr zwischen den beiden Männern zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 70-Jährige den Geschädigten mit einer Machete angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Der Geschädigte habe danach dem Senioren die Tatwaffe noch entwinden und sich auf sein benachbartes Grundstück schleppen können. Hier wurden durch Zeugen Rettungskräfte und Polizei informiert.

Der 36-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Er ist nicht in Lebensgefahr.

Der deutlich alkoholisierte 70-Jährige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten vor seinem Wohnhaus angetroffen und vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird noch am heutigen Tage den Erlass eines Haftbefehls beantragen und den Beschuldigten dem Haftrichter vorführen.

