Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mehrerer PKW in einer Scheune in Kastorf

Neubrandenburg (ots)

Am 10.05.2022 gegen 19:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg ein Brand in einer Scheune in Kastorf gemeldet. Anwohner hatten zuvor die starke Rauchentwicklung bemerkt. Die freiwilligen Feuerwehren Stavenhagen, Pribbenow, Kastorf und weitere aus den umliegenden Ortschaften waren mit 14 Fahrzeugen und 52 Kameraden im Einsatz und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Feuer im Inneren der Scheune entwickelt. Darin waren etwa 20 nicht zugelassene PKW abgestellt. Ein PKW ist vollständig ausgebrannt, ein danebenstehendes Fahrzeug ist ebenfalls stark beschädigt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand ist ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter der Rufnummer 03994-2310, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Im Auftrag PHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell