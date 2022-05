Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Quadfahrer bei Verkehrsunfall auf einem Feldweg bei Klatzow schwer verletzt

Altentreptow (ots)

Am 10.05.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Deutscher einen Feldweg zwischen den Ortschaften Mühlenhagen und Klatzow. Nach derzeitigen Erkenntnissen verunfallte der Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Klatzow aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit seinem Quad. Bei dem Unfall erlitt der Fahrzeugführer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde durch die Rettungskräfte ins Klinikum Neubrandenburg verbracht und dort stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Im Auftrag PHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

