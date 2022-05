POL-NB: Vermisster 71-jährige Mann aus Greifswald ist wieder da.

Greifswald (ots) - Wie bereits mitgeteilt, sucht die Polizei nach einem 71-jährigen Mann, der letztmalig gegen 16:00 Uhr am gestrigen 08.05.2022 in einem Pflegeheim in Greifswald gesehen wurde und seitdem vermisst wird. Eine Beschreibung der Person sowie ein Foto sind unter dem Link https://bit.ly/3wdZAv1 zu finden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Einbeziehung eines Fährtensuchhundes der Polizei ...

