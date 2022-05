Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubüberfall auf eine Spielothek in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 10.05.2022 gegen 16:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Überfall auf eine Spielothek im Neubrandenburger Reitbahnviertel gemeldet. Die umgehend zum Tatort entsandten Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg trafen dort nur noch den Angestellten der Spielhalle an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten zuvor zwei unbekannte Tatverdächtige, ein Mann und eine Frau, die Einrichtung zunächst als Gäste betreten. Nach einiger Zeit lockte der Mann den Angestellten unter einem Vorwand auf die Toilette, wo er ihm unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstands Schlüssel und weitere Gegenstände abnahm und ihn schließlich einsperrte. Mit Hilfe der erlangten Güter wurde die Kasse geöffnet und diverse Barmittel an sich genommen. Der Stehlschaden wird derzeit auf ca. 2000EUR geschätzt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief bisher erfolglos.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die ersten Ermittlungen und die Spurensuche durch. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0395-55825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag PHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell