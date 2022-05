Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Zeugensuchen nach Verkehrsunfallflucht

Brüggen-Bracht (ots)

Radfahrer von abbiegendem Pkw erfasst und leicht verletzt.

Bereits am 02. Mai ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Stiegstraße / Westwall in der Brachter Innenstadt. Ein 23-jähriger Brüggener wartete gegen 17.00 Uhr bei Rotlicht an der dortigen Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang und er in Richtung Brüggen weiterfuhr, überholte ihn ein Pkw, der dann vom Westwall auf die Stiegstraße in Richtung B 221 abbog. Der überholende Pkw streifte dabei den Brüggener mit dem Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Das Auto, bei dem es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen handelt, fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Radfahrer kümmerte. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet und weitere Hinweise auf den Pkw geben können, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (376)

