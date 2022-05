Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kupferrohre gestohlen - Kripo bittet um Hinweise

Viersen (ots)

In der Nacht auf den 04. Mai stahlen Unbekannte an mehreren Häusern in Viersen die Kupferfallrohre der Dachrinnen. Zwei Diebstähle ereigneten sich auf der Rahserstraße in Viersen und einer auf der Straße Hülsdonk. Hinweise auf die Diebe bitte an die Kriminalpolizei über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (375)

