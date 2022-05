Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Krad sichergestellt

Grefrath (ots)

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr war ein 62-jähriger Kempener auf der Hinsbecker Straße (K 30) in Grefrath in Richtung Hinsbeck unterwegs.

Aus noch unklarer Ursache beschleunigte das Krad des Kempeners plötzlich derart, dass das Vorderrad hoch ging. Nach Zeugenangaben fiel der 62-Jährige von seinem Krad und überschlug sich. Das Motorrad fuhr noch einige hundert Meter weiter, bevor es zum Stehen kam. Durch den Sturz wurde der 62-Jährige schwer verletzt.

Da ein technischer Defekt als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann, stellten die Einsatzkräfte das Motorrad sicher. /wg (373)

