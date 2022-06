Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen zwei Radfahrern (42/2057)

Speyer (ots)

Am 18.06.2022 gegen 10:30 Uhr kam es in der Verlängerung der Holzstraße in Speyer (Radweg in Richtung Dudenhofen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer e-Bike-Fahrerin und einem entgegenkommenden Senioren-Dreirad-Fahrer, infolge dessen beide Radfahrer stürzten und sich verletzten. Zwei Ersthelfer leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungswagen.

Die beiden Ersthelfer und weitere Zeugen werden gebeten sich persönlich, telefonisch oder mittels Email auf hiesiger Polizeidienststelle zu melden (06232/1370; pispeyer@polizei.rlp.de).

