Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Zündelnde Jugendliche

Schifferstadt (ots)

Am Abend des 17.06.2022 kam es zum Brand eines Gebüschs in der Maxstraße, worauf die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt, sowie Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt anrückten. Vor Ort konnte durch Zeugen ermittelt werden, dass die Sträucher zuvor durch zwei weibliche Jugendliche mittels Feuerzeug in Brand gesetzt wurden. Eine Zeugin konnte die beiden Personen dabei mit ihrem Handy fotografieren. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, bevor dieser auf ein angrenzendes Waldstück übergriff. Entsprechende Strafverfahren gegen Unbekannt wurden eingeleitet. Die Polizei fahndet nach den Täterinnen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Täter:innen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

