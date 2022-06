POL-PDLU: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Speyer (ots) - Gegen 20.40 Uhr meldete sich gestern die Bekannte einer 88-jährigen Dame aus Speyer und gab an, dass sie vermute, dass sich diese in einer hilflosen Lage in ihrer Wohnung befände. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau auf ihrem Rollator saß und sich nicht mehr alleine bewegen konnte. Da niemand mit einem Haustürschlüssel zu erreichen war, verschafften sich die Polizisten über ein ...

