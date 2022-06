Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bekifft und ohne Führerschein unterwegs

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein 20-jährger Frankenthaler wurde mit seinem PKW am 18.06.2022 gegen 11:25 Uhr in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde zunächst festgestellt, dass dem Fahrer seit Februar 2022 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem konnten drogenspezifische Auffälligkeiten bei ihm festgestellt werden. Er räumte ein, vor ein paar Tagen zuletzt "Gras" geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Einfluss von berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell