POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar 31.08.2022

Goslar (ots)

Liebenburg

-Zwischenfazit zum Zeugenaufruf im Mordfall Karsten M.

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5306749

Fünf Tage nach der erneuten Bitte der Polizei um Mithilfe bei der Suche nach den sterblichen Überresten des Karsten M. aus Liebenburg ziehen die Ermittler der Polizeiinspektion Goslar heute ein erstes Zwischenfazit.

Am Samstag, 27.08.22 hatte sich die für das Tötungsdelikt zuständige Dienststelle mit teilweise noch nicht veröffentlichten Dokumenten über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit gewandt, um neue Hinweise auf den möglichen Ablageort des Leichnams des zum Zeitpunkt seines Verschwindens 51-jährigen Familienvaters aus der Nordharzer Gemeinde zu erhalten.

Das veröffentlichte Video wurde bereits über 28.000-mal angeschaut.

Die Familie des Getöteten hatte unabhängig davon öffentlich eine Belohnung von 5.000 EUR für Hinweise ausgelobt. Diese Aktionen fanden überregional ein großes mediales Echo.

Diese Aufrufe wurden in der Hoffnung gestartet, dass möglichst viele Menschen, die in dem Radius von ca. 80 km Luftlinie rund um Goslar wohnen, die augenblicklich noch gute Wetterlage für Freizeitausflüge in die Natur nutzen, und hierbei nach ungewöhnlich erscheinenden und mit Bauzäunen abgesperrten Bereichen Ausschau halten.

Dass hierbei Geduld gefragt sein wird, und es vermutlich nicht zu einem schnellen Erfolg kommen dürfte, war den Ermittlern bewusst.

In dem seit Veröffentlichung verstrichenen Zeitraum kam es bislang zu zwölf Hinweisen.

Bei den darin enthaltenen Informationen handelte es sich zum Teil um gut gemeinte aber spekulative Ratschläge zu Szenarien im Rahmen eines möglichen Nachtatverhaltens.

Diese waren teilweise bereits bei früheren Suchaktionen in ähnlicher Art und Weise geäußert und anschließend durch die Mordkommission überprüft worden. Dies wird auch diesen aktuellen Fällen routinemäßig erfolgen.

Es gab aber auch vier Hinweise auf Örtlichkeiten, die in den kommenden Tagen durch die Ermittler mit dem vorhandenen Aktenbestand abgeglichen und letztlich auch überprüft werden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zu diesem Zeitpunkt keine näheren Informationen zu diesen Örtlichkeiten erfolgen.

Die erhoffte "heiße Spur" fanden sich im Rahmen dieser Suchaktion unter den ersten Anrufen aktuell zwar noch nicht, jedoch ist ein endgültiges Fazit bzgl. der Ergebnisse der jüngsten Maßnahmen ohnehin frühestens Mitte bis Ende September zu erwarten.

Das o.a. Video und der Suchaufruf können auf der Facebook-Seite Polizei Goslar auch ohne eine Anmeldung bei Facebook hier angesehen und heruntergeladen werden: https://fb.watch/f9n3OqLt6W/

Goslar

-Zeugenaufruf nach Kupferdiebstahl

In der Zeit vom Donnerstag, 25.08.2022, 18.00 Uhr - 26.08.2022, 07.00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines in der Hildesheimer Str. gelegenen Energieversorgungsbetriebes zum Diebstahl von 84 m Kupferkabel, im ungefähren Zeitwert von 500 EUR.

Die Täter mussten zu diesem Zweck vermutlich das umzäunte bzw. ummauerte Grundstück überklettern und entwendeten das im Außenbereich an der Von-Garßen-Str. gelagerte Material.

Aufgrund des Gewichtes des Kabels vermuten die Ermittler, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren und zum Abtransport zumindest ein PKW oder ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Dieses wiederum dürfte über einen längeren Zeitraum vermutlich auf dem Geh/Radweg vor dem angrenzenden Zufahrtstor der Von-Garßen-Str. gestanden haben.

Daher bittet das zuständige 2. Fachkommissariat Personen, denen in dieser Nacht ein dort abgestelltes Fahrzeug aufgefallen ist, ihre Beobachtungen an die Polizei Goslar unter 05321 / 3390 mitteilen.

Bad Harzburg

-Einbruch in Hotel

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mo., 29.08.2022, 22:00 Uhr - Di., 30.08.2022, 07:00 Uhr, gewaltsam in ein Hotel in der Fritz-König-Str. ein. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume, wurden hierbei jedoch nicht fündig und verließen daher ohne Diebesgut den Tatort. Der angerichtete Sachschaden liegt bei ca. 2.000 EUR.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390 oder an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter 05322/911110.

GS-Oker

Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von So., 28.08.2022, 00:00 Uhr - Mo., 29.08.2022, 08:00 Uhr, wurden von einem in der Bahnhofstr. auf einem Grundstück abgestellten PKW BMW das hintere amtliche Kennzeichen, GS-JB 2110, abmontiert und entwendet. Sachdienliche Hinweise werden unter der 05321 / 3390 an die Polizei Goslar erbeten.

Goslar / B 241

-Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer (mit Fotos)

Am 30.08.2022, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann aus Peine mit seinem Krad Suzuki, die B 241 von Goslar aus Richtung Clausthal Zellerfeld. Beim Befahren der kurvenreichen Strecke unterhalb der Glockenbergkurve geriet der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schlingern und verlor nachfolgend die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er stürzte und wurde mehrere Meter über die Fahrbahn hinweg in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Der 44-Jährige verletzte sich hierbei schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der Kradfahrer hatte Glück im Unglück, dass an dieser üblicherweise stark frequentierten Strecke zum Zeitpunkt seines Unfalls kein Fahrzeug entgegenkam. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Es musste abgeschleppt werden.

-Lüdke, KHK-

