POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.08.2022

Goslar (ots)

Beleidigung und Bedrohung

Am 28.08.2022 geraten gegen 13:42 Uhr drei Seesener im Bereich der Markstraße in Seesen in Streit. Im Zuge dessen bedrohte ein 69-jähriger Beschuldigter einen Streitkontrahenten mit dem Tode und beleidigte den anderen. Dieser dagegen, ein 53 jähriger Mann, soll dem 69-Jährigen daraufhin mit Schlägen gedroht haben. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall

Am 28.08.2022 befuhr ein Mofa-Fahrer um 13:10 Uhr widerrechtlich die B243 (Kraftfahrstraße) aus Seesen kommend in Richtung der Autobahnauffahrt A7. Hierzu nutzte der 40-jährige Kleinkraftradfahrer die Rettungsgasse, die sich auf der Bundesstraße auf Grund des gestauten Verkehrs gebildet hatte. Als eine weitere Verkehrsteilnehmerin die Tür ihres Pkws öffnet erschrickt der Mofa-Fahrer und kollidiert mit einem weiteren in dem Stau befindlichen Pkw. An diesem, sowie der Mofa, entstand Sachschaden. Der Führer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt. Es erfolgte die Unfallaufnahme durch die Polizei, weiterhin wurden gegen den Mofa-Fahrer wegen der Nutzung der Kraftfahrstraße, sowie der Rettungsgasse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

i.A. Schaper, POK'in

