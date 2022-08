Goslar (ots) - Verkehrsunfall in Rhüden: Am 26.08.22 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 82 in Seesen-Rhüden. Ein 23- jähriger Mann aus Minden befuhr mit seinem Pkw die B82 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Rhüden. Ein 24- jähriger Mann aus Goslar und sein 22- jähriger Beifahrer befuhren mit ihrem Pkw die B 82 in entgegengesetzter ...

mehr