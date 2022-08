Polizeiinspektion Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Fr, 26.08.2022, 12:00 Uhr bis So, 28.08.2022, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Freitag, 26.08.2022

Gemeinschaftliche Körperverletzung

Goslar - Im Bereich der Spohrstraße kommt am Freitagabend gegen 21:10 Uhr zu einer Körperverletzung eines 29jährigen Goslarers. Dieser wurde zunächst durch einen Pkw verfolgt und schließlich auf einem Garagenhof von drei maskierten Männern geschlagen und getreten. Es konnte lediglich angegeben werden, dass der Pkw kein GS-Kennzeichen führte. Die Meldung an die Polizei erfolgt jedoch mit einem so großen zeitlichen Verzug, dass eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergebnislos verlaufen. Eventuelle Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0.

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Goslar - Am Freitagabend fällt der Polizei ein offensichtlich gestürzter Fahrradfahrer in der Goslarer Innenstadt auf. Dieser ist auf regennasser Fahrbahn bei einem Abbiegevorgang zu Fall gekommen und hat sich leicht verletzt. Die nunmehr bei ihm eingetroffene Polizei bemerkt bei der Aufnahme Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,87 Promille, damit hätte der 43jährige Goslarer auch nicht mehr mit einem Fahrrad fahren dürfen. Zur Versorgung seiner Verletzungen wird er durch den Rettungsdienst in das hiesige Krankenhaus verbracht.

Samstag, 27.08.2022

Ruhestörung

Langelsheim - In den frühen Morgenstunden des Sonntags wird eine Funkstreife der Polizei zu einer Ruhestörung in einen Langelsheimer Stadtteil gerufen. Erst nach mehrfacher Aufforderung wird die Musik leiser gestellt. Statt seine Personalien anzugeben, äußert sich der 54jährige Mann abfällig über eine Bevölkerungsgruppe. Wegen der Ruhestörung und der Verweigerung der Personalien, welche nachträglich festgestellt wurden, werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des Weiteren wird von Amts wegen ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

Einbruch im Maltermeister Turm

Am Samstagmorgen melden Mitarbeiter des Maltermeister Turms einen Einbruch in die Gaststätte. Bislang unbekannte Täter übersteigen das Tor zu dem Gebäude mittels einer Papiersammeltonne. Anschließend verschaffen sich der/die Täter Zugang zu dem Gebäude und durchsuchen diverse Räumlichkeiten. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Die Auswertung aufgefundener Spuren dauert noch an.

Rock am Beckenrand

Langelsheim/Wolfshagen - Aus polizeilicher Sicht verlief die Nacht von Samstag auf Sonntag bei dem Festival "Rock am Beckenrand" im Wölfibad Wolfshagen nahezu störungsfrei. Es werden lediglich kleinere Streitigkeiten und Beleidigungen gemeldet.

Am Sonntagmorgen jedoch wird durch einen Verantwortlichen jedoch der Diebstahl von diversem technischem Equipment gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Verfolgungsfahrt durch die Goslarer Innenstadt

Kurz vor Mitternacht werden der Polizei mehrere Jugendliche in der Goslarer Innenstadt gemeldet, die mit ihren Rollern scheinbar Rennen fahren sollen. Die Kraftfahrzeuge sollen dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahren. Die Kennzeichen seien abmontiert oder abgeklebt. Durch die Funkstreifen können einige Rollerfahrer festgestellt werden, die sich der Anhalteaufforderung widersetzen und sich durch Flucht entziehen. Im Rahmen einer Verfolgungsfahrt kollidiert ein Funkstreifenwagen mit einer Hausfront und der Rollerfahrer kann endgültig flüchten. Die eingesetzten Beamten bleiben unverletzt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen.

Sonntag, 28.08.2022

keine weiteren meldewürdigen Ereignisse.

