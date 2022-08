POL-GS: Liebenburg -Familie setzt 5.000 EUR Belohnung aus

Goslar (ots) - Seesen Versuchter Kupferdiebstahl vereitelt Am 25.08.2022, gegen 03.20 Uhr, wurden auf dem an der Bismarckstr. gelegenen ehemaligen Güterverkehrsbereich, verdächtige Bewegungen festgestellt, die darauf hindeuteten, dass dort ein Diebstahl von Kupferkabeln in größerem Umfang unmittelbar bevorstand. Durch Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Seesen ...

mehr