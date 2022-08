Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.08.2022

Goslar (ots)

Seesen

Versuchter Kupferdiebstahl vereitelt

Am 25.08.2022, gegen 03.20 Uhr, wurden auf dem an der Bismarckstr. gelegenen ehemaligen Güterverkehrsbereich, verdächtige Bewegungen festgestellt, die darauf hindeuteten, dass dort ein Diebstahl von Kupferkabeln in größerem Umfang unmittelbar bevorstand.

Durch Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Seesen konnte ein vermutlich zum Transport dienendes Fahrzeug kontrolliert und der Fahrer, ein 36-jähriger Mann aus Seesen, zunächst vorläufig festgenommen werden.

Im Zuge der weiteren Informationsgewinnung ergaben sich konkrete Hinweise auf einen weiteren in Seesen ansässigen 32-jährigen Mann, der im Verdacht steht, Täter oder Teilnehmer dieses geplanten Diebstahls zu sein. Dieser wurde zwecks Durchführung strafprozessualer Maßnahmen dem Polizeikommissariat Seesen zugeführt.

Ebenso erging es einem 50-jährigen Mann aus Seesen wenig später bei dem Versuch, den Transporter im Stadtgebiet Seesen abzuholen und hierbei den polizeilichen Einsatzkräften in die Arme lief.

Die drei Männer erhielten auf der Polizeidienststelle in Seesen Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

In enger Absprache mit der ermittlungsleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden für alle drei Beschuldigte Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnsitze erwirkt. Die Umsetzung der Beschlüsse dauerte bis in die Nachmittagsstunden an.

Aus einsatztaktischen Erwägungen wurden bei dem 32-jährigen Seesener die Durchsuchungsmaßnahmen durch speziell geschulte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Goslar unterstützt.

Die Beschuldigten wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar dauern an.

Diese Pressemitteilung erfolgt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Weitere Nachfragen hierzu werden ausschließlich von der dortigen Pressestelle beantwortet.

Bad Harzburg/Bettingerode

-Aufmerksamer Anwohner vereitelt Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Am 26.08.2022, gegen 01.45 Uhr, informierte ein Bewohner der Weißbergstr. die Polizei über laute Geräusche in der Nachbarschaft, die seiner Meinung von einer Flex stammen dürften.

Er nahm anschließend mehrere Personen wahr, die unmittelbar vor dem Eintreffen der Streifenwagen flüchteten und trotz sofortiger Fahndung bislang unerkannt blieben. Bei Absuche der näheren Umgebung wurde festgestellt, dass offenbar durch die Täter versucht wurde, die Stützen eines Zigarettenautomaten in der Hauptstraße mit einer Flex zu durchtrennen. Ferner fanden sich in der Nähe Spuren an der Eingangstür eines Geschäftes, die darauf hindeuten, dass dort erfolglos versucht wurde einzubrechen.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar sucht nun mögliche Zeugen, denen im zeitlichen Umfeld der Tat verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Goslar unter der 05321 / 3390.

GS-Baßgeige

-Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am 25.08.22, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Bad Sachsa mit seinem VW Golf die Bornhardtstr. in Rtg. Danziger Str. In Höhe der Kreuzung Wachtelpforte übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand eine für ihn Rotlicht zeigende Lichtsignalanlage. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem VW "T-Cross" einer 49-jährigen Liebenburgerin, die bevorrechtigt aus der Alte Heer Straße in die Bornhardtstr. einbog.

Diese wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 EUR.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell