POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin in Hude

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Sonntag, 24. Juli 2022, 21.30 Uhr, bis Montag, 25. Juli 2022, 12.00 Uhr, schlitzten unbekannte Personen das Verdeck eines in der Benzstraße abgestellten Cabrio auf. So konnten sie auf den Fahrgastraum einwirken und dort das Bedienelement der Klimaanlage, das Cockpit-Tachometer und einen Bluetooth-Adapter ausbauen und entwenden. Der ...

mehr