Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Pkw in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 24. Juli 2022, 21.30 Uhr, bis Montag, 25. Juli 2022, 12.00 Uhr, schlitzten unbekannte Personen das Verdeck eines in der Benzstraße abgestellten Cabrio auf. So konnten sie auf den Fahrgastraum einwirken und dort das Bedienelement der Klimaanlage, das Cockpit-Tachometer und einen Bluetooth-Adapter ausbauen und entwenden. Der Gesamtschaden wurde auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

