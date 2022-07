POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fund einer kleinen Marihuana-Plantage nach Streitigkeiten in Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Montag, 25. Juli 2022, 19:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 84-jähriger Bremer mit einem Kleinwagen den Hasporter Damm in Richtung Annenheider Straße. In Höhe der Gabelsberger Straße kam es zur Kollision mit einem am ...

mehr