Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe eingeschlagen

Gotha (ots)

Am Samstag, gegen 19:45 Uhr, wurde die Polizei Gotha über eine eingeschlagene PKW Scheibe in Gotha, Lindemannstraße informiert. Die Tatzeit muss unmittelbar davor gewesen sein. Aus dem PKW Mitsubishi wurde nichts entwendet, der Schaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Bezugsnummer (026651). (as)

