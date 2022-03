Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ursache eines Heckenbrands unklar

Ahaus (ots)

In Brand geraten ist eine Lebensbaumhecke am Sonntagabend in Ahaus. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 22.30 Uhr zur Brandstelle an der Straße Hof zum Ahaus aus. Aus bislang ungeklärter Ursache standen mehrere Pflanzen in Flammen. Die Feuerwehr löschte die Hecke. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell