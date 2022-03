Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein 85 Jahre alter Pedelecfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntag in Ahaus-Wüllen. Gegen 16.50 Uhr war der Ahauser als Teil einer vierköpfigen Gruppe auf dem Ottensteiner Weg in der Bauerschaft Unterortwick aus Richtung Raiffeisenstraße kommend in Richtung Langen Kamp unterwegs. Als der Radfahrer von einem Wagen überholt wurde, erschrak er mutmaßlich, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte in den Graben. Leblos blieb er dort liegen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zunächst in ein Krankenhaus. Der Überholende, ein 32-jähriger Ahauser, hatte zunächst seine Fahrt fortgesetzt. Er hatte nach eigenen Angaben nichts von dem Sturz mitbekommen. Eine Berührung gab es zwischen dem Kraftfahrzeug und Radfahrer offensichtlich nicht. Ein Zeuge schilderte, dass der Autofahrer sehr weit nach links ausgewichen und langsam gefahren sei. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Ahaus dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell