Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl an Zigarettenautomaten u. Schlachterei Freitag, 26.08.2022, 01.45 Uhr und Samstag, 27.08.2022, 00.55 Uhr Bad Harzburg, OT Bettingerode, Hauptstraße, Einmündung Weißbergstraße Bislang unbekannte Täter versuchten sowohl Freitag wie auch am Samstag den auf der Hauptstraße in Bettingerode, Höhe Einmündung Weißbergstraße, befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Aufmerksame Anwohner hörten die Gewalteinwirkung durch die Täter mittels Flex und Brechstange an dem Automaten und benachrichtigten die Polizei. Jeweils kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe des beschädigten Zigarettenautomaten wird auf ca. 1000,-Euro geschätzt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am Freitag kam es im gleichen Tatzeitraum, wo der Zigarettenautomat angegangen wurde, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Verkaufsräume einer Schlachterei in Bettingerode. Hier versuchten die unbekannten Täter die Eingangstür zu den Verkaufsräumen gewaltsam zu öffnen, was aber misslang.

