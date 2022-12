POL-PDKL: Einbrecher schlagen zu

Dittweiler (ots) - Am Mittwochmorgen beschädigt ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 06:55 Uhr und 07:20 Uhr im Bereich der Stammhofstraße einen PKW. Der hintere rechte Reifen wurde hierbei mittels spitzem Gegenstand durchstoßen. Die Polizeiwache Schoenenberg-Kuebelberg bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung des Verursachers fuehren koennen unter 06373 822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de |pikus Kontaktdaten ...

