Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos aufgebrochen

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Auf hochwertige Bauteile von Autos der Marke BMW hatten es Unbekannte in der Nacht zu Freitag abgesehen. Eine Autobesitzerin aus Bad Oeynhausen hat nun bereits zum zweiten Mal Ärger durch den Aufbruch.

Den Ermittlungen zufolge schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 7.50 Uhr in der Mindener Schenkendorfstraße eine Scheibe an der rechten Fahrzeugseite eines weißen BMW 5 ein und entwendeten anschließend neben dem Lenkrad die Tachoeinheit aus dem Wagen.

Ferner nahm man in der Lannertstraße in Porta Westfalica-Barkhausen zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 15 Uhr einen weiteren 5er BMW ins Visier. In dem schwarzen Wagen fehlten am Morgen nach gleichem Modus Operandi ebenfalls das Lenkrad sowie ein Navigationssystem.

Sich mit dem Ärger eines Aufbruchs muss sich bereits zum zweiten Mal eine Cabrio-Besitzerin in Dehme beschäftigen. Deren grauer 2er BMW stand von Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitag, 7.15 Uhr in der Straße "Obere Schlom" auf einem Parkplatz. Als die Frau morgens in ihr Cabrio einstieg, bemerkte sie, dass dies auf gegenwärtig unbekannte Weise geöffnet wurde. Auch hier hatten die Täter das Navigationssystem ausgebaut und das Lenkrad entwendet. Erst im April war das Auto durch einen ähnlichen Aufbruch beschädigt worden. Seinerzeit hatten es die Täter gleichfalls auf die genannten Fahrzeugteile abgesehen.

Hinweise zu den Taten werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell