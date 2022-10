Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: Autofahrer gerät in Graben

Petershagen (ots)

Am Samstagabend ist ein Petershäger (54) von der L 770 abgekommen und in einen Graben geraten.

Nach Eintreffen der Beamten an der Unfallörtlichkeit stellte sich heraus, dass der Mann zuvor mit einem Kia in Richtung Petershagen unterwegs gewesen war, als er um kurz vor 21 Uhr in Nähe der Einmündung "Bohnhorster Weg" die Kontrolle über den Wagen verlor und auf den rechtsseitigen Grünstreifen geriet. Dort touchierte das Auto einen Baum, beschädigte einen Zaun und geriet in einen Graben, wo es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Weil sich der Verdacht einer Alkoholisierung beim offenbar unverletzten 54-Jährigen ergab und ein Vortest diesen bestätigte, wurde ihm auf der Wache Minden eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und fertigten eine Anzeige. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich schließlich um den Verbleib des stark beschädigten Wagens.

