POL-PDKL: Sachbeschädigung an Pkw

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstag, zwischen 7:45 und 19:30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Straße "Seelbergblick" eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt durch Einschlagen einer Glasscheibe an einer Hintertür und durchwühlten mehrere Schränke und Behältnisse. Zwei Katzen rannten durch die offenstehende Hintertür aus dem Haus. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Das genaue Stehlgut steht bislang nicht fest. ...

